Il Club Leon è stato escluso dal Mondiale per Club a causa di una violazione delle regole sulla multiproprietà. La decisione è stata presa dopo un'attenta analisi delle prove disponibili, con il presidente del Comitato di appello della FIFA che ha stabilito che né il Leon né il Pachuca rispettano i requisiti del regolamento del torneo.

Mondiale per Club, Leon escluso dalla competizione

Di conseguenza, al momento la Fifa ha decretato soltanto l'esclusione del Club Leon dalla competizione, mentre l'identità della squadra che prenderà il suo posto sarà comunicata prossimamente. Il Mondiale per Club 2025 si terrà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio, con 32 squadre tra le migliori al mondo che si contenderanno il titolo in un torneo che avrà come scenario undici città diverse oltreoceano.

I gironi del Mondiale per Club

GRUPPO A: Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al Ahly (EGY), Inter Miami (USA);

GRUPPO B: Paris SG (FRA), Atletico Madrid (SPA), Botafogo (BRA), Seattle Sounders (USA);

GRUPPO C: Bayern Monaco (GER), Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica (POR);

GRUPPO D: Flamengo (BRA), Espreance Tunisi (TUN), Chelsea (ING), Leon (MEX) ;

GRUPPO E: River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JPN), Monterrey (MEX), Inter (ITA);

GRUPPO F: Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (GER), Ulsan HD (KOR), Mamelodi Sundowns (RSA);

GRUPPO G: Manchester City, (ING), Wydad (MAR), Al Ain (UAE), Juventus (ITA);

GRUPPO H: Real Madrid (SPA), Al Hilal (KSA), Pachuca (MES), Salisburgo (AUT).