Mondiale per Club, chi prenderà il posto del Leon? C'è l'ipotesi spareggio

Mondiale per Club, la Fifa pensa allo spareggio: ecco chi potrebbe giocarlo

- Cresce l'attesa per la 21esima edizione, la prima con il nuovo format,del, al via negli Stati Uniti dal prossimo 14 giugno con la sfida inaugurale tra l'e l'. Dalal, dalalle due italiane, l'e la: sono 31 le squadre ai nastri di partenza ma una, il, è stata esclusa per la violazione di una norma relativa alla che ha visto coinvolto anche il. Chi prenderà il posto dei messicani? Nel caso in cui l'esclusione dei '' dovesse essere confermata, anche dopo il ricorso presentato (verrà esaminato il prossimo 23 aprile), laorganizzerà unoche determinerà la 32esima e ultima squadra qualificata al torneo.

Un portavoce dell'ente che governa il calcio mondiale ha spiegato infatti che prende sempre più forma l'idea di un playoff. Lo giocherà senza dubbio un club nordamericano: crescono in questo senso le quotazioni del Los Angeles FC, squadra nella quale militano l'ex Milan Olivier Giroud e l'ex portiere del Tottenham Hugo Lloris. I californiani si giocherebbero l'accesso al torneo contro il Club America, squadra messicana che prenderebbe il posto del Leon. Ma proprio Los Angeles FC e Club America? La risposta è semplice: la formazione dell'MLS e i messicani sono le finaliste perdenti della Concacaf Champions Cup 2023 e 2024. In caso di playoff, la vincitrice finirà nel girone D del Mondiale per Club con i brasiliani del Flamengo, gli inglesi del Chelsea e i tunisini dell'Esperance Tunisi.