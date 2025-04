Mondiale per club, tra tifosi e incassi numeri mai visti: tutti i record

La FIFA di Gianni Infantino è pronta ad aprire il sipario sul nuovissimo Mondiale per Club , competizione in calendario dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti . Previsti numeri da record : dall'affluenza totale ai posti di lavoro generati, fino ai costi della manifestazione e al ritorno sociale sugli investimenti, in un Paese che nel 2026 ospiterà anche il Campionato del Mondo di calcio, insieme a Canada e Messico.

FIFA, i numeri da record previsti per il Mondiale per Club

Attraverso gli studi pubblicati dalla FIFA e dal Segretariato dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), è stato possibile percepire il significativo impatto socioeconomico che la prossima Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 e la Coppa del Mondo FIFA 2026 potrebbero avere negli Stati Uniti e a livello globale. Gli studi - sviluppati da OpenEconomics (OE), un organismo indipendente che supporta le istituzioni e le aziende nell'elaborazione di politiche e progetti di investimento - confermano lo spirito di collaborazione che caratterizza il rapporto tra la FIFA e l'OMC dopo la pubblicazione dell'iniziativa GoalEconomy a seguito della Coppa del Mondo femminile FIFA più grande e di maggior successo di sempre, andata in scena in Australia e Nuova Zelanda nel 2023.

Le principali stime: dall'affluenza ai posti di lavoro generati

Tra le stime principali, l'analisi della Coppa del Mondo FIFA 2026 evidenzia che nei Paesi ospitanti si prevede che 6,5 milioni di persone parteciperanno al torneo. Secondo l'OE, il torneo potrebbe contribuire a generare fino a 40,9 miliardi di dollari di Prodotto Interno Lordo (PIL), fornire 8,28 miliardi di dollari di benefici sociali e sostenere la creazione di quasi 824.000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE) a livello globale. In particolare per gli Stati Uniti, l'OE stima che potrebbero essere creati 185.000 posti di lavoro FTE, con 30,5 miliardi di produzione lorda e 17,2 miliardi di dollari di PIL. Inoltre, lo studio sulla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 mostra come la creazione della nuova competizione quadriennale di punta della FIFA, che coinvolge ed eleva 32 tra i migliori club del mondo, servirà a sbloccare il valore per le persone nella nazione ospitante del torneo, gli Stati Uniti, e a livello globale. Il rapporto stima un'affluenza totale di 3,7 milioni di persone, con tifosi locali e internazionali che affolleranno le 11 città che ospiteranno il torneo per sostenere i loro club nella ricerca del primo vincitore assoluto di questa attesissima competizione. L'evento potrebbe contribuire a generare fino a 21,1 miliardi di dollari di PIL globale, di cui 9,6 miliardi negli Stati Uniti. La prossima estate, la celebrazione del calcio globale per club potrebbe anche generare 17,1 miliardi di dollari di produzione lorda e sbloccare 3,36 miliardi di dollari di benefici sociali negli Stati Uniti, sostenendo la creazione di circa 105.000 posti di lavoro. Gli studi mirano a cogliere i benefici tangibili e intangibili attraverso un'analisi strutturata e completa che include i contributi diretti, indiretti e indotti, e dimostrano ulteriormente l'impegno della FIFA e dell'OMC a collaborare per analizzare l'impatto economico del calcio e il suo ruolo nello sbloccare una crescita economica globale e inclusiva. Si tratta di una caratteristica centrale del Memorandum of Understanding (MoU) concordato e firmato dal presidente della FIFA Gianni Infantino e dal direttore generale dell'OMC Ngozi Okonjo-Iweala nella giornata di apertura del Forum pubblico annuale dell'OMC nel settembre 2022.

La metodologia

L'analisi adotta sia la metodologia dell'analisi d'impatto che quella del ritorno sociale sugli investimenti (SROI), in linea con le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per valutare il valore generato rispetto agli investimenti effettuati. Questa metodologia comprende il coinvolgimento degli stakeholder, la mappatura dei risultati, la monetizzazione e l'attualizzazione dei benefici futuri. Per fornire un quadro completo, l'analisi dell'impatto socio-economico utilizza una matrice di contabilità sociale (SAM) inter-paese con una ripartizione in 45 settori produttivi e 76 Paesi diversi. La stessa metodologia è stata applicata in entrambi i rapporti. I dati chiave comprendono i parametri internazionali di organizzazioni come la Banca Mondiale, l'OCSE, l'ILOSTAT, l'UNECE, l'OMC e l'UNWTO.