L'Intelligenza Artificiale sbarca nel calcio: la nuova innovazione che la Fifa sperimenterà al Mondiale per club

L'inizio del Mondiale per Club si avvicina sempre di più. Il torneo negli Stati Uniti partirà il 14 giugno, con la finale in programma per il 13 luglio. Tanta attesa per il nuovo format, con innovazioni che non riguardano solamente la formula con la quale le squadre conquisteranno l'accesso al turno successivo. Infatti la Fifa ha annunciato diverse novità per il Mondiale per Club: lo scorso aprile sono state svelate le body cam che indosseranno gli arbitri e che saranno visibili in diretta, ora invece l'annuncio riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel rilevamento semi-automatico del fuorigioco.

Mondiale per Club, l'intelligenza artificiale per migliorare il fuorigioco semi-automatico

In uso già dal Mondiale 2022 in Qatar, il fuorigioco semi-automatico tradizionale utilizza telecamere e un sensore posizionato al centro della palla che invia dati 500 volte al secondo. La Fifa ha annunciato che al Mondiale per Club ci sarà una versione potenziata del sistema con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Con questa innovazione, il giocatore verrà seguito in ogni sua posizione, come il pallone, "per inviare automaticamente allarmi in tempo reale ai membri del corpo arbitrale in caso di evidente fuori gioco", spiega la Fifa che precisa che nelle situazioni "delicate sarà sempre compito dell'assistenza video all'arbitrato convalidare le informazioni fornite". Tra le tante innovazioni, al momento di una on-field review, gli spettatori allo stadio potranno vedere sugli schermi le stesse immagini che stanno vedendo gli arbitri per portare "una maggiore trasparenza".