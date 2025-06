Atletico Madrid, l'assurda regola al Mondiale per Club: perché non potranno uscire dopo le 20

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura dell' Atletico Madrid negli Stati Uniti . A pochi giorni dal via del Mondiale per Club , i Colchoneros hanno raggiunto Los Angeles per iniziare il ritiro che precede gli impegni con Psg, Seattle Sounders e Botafogo, ma sono stati accolti da una città messa a ferro e fuoco dalle proteste di questi giorni. Anche gli uomini di Simeone , infatti, sono attualmente costretti a rispettare il coprifuoco imposto dalle autorità americane.

Atletico Madrid al Mondiale per Club, ma costretto a rispettare il coprifuoco di Los Angeles

L'Atletico Madrid, per vivere al meglio l'avvicinamento al Mondiale per Club, ha scelto di alloggiare al Conrad Hotel, albergo a cinque stelle che sorge proprio nel centro di Los Angeles. La zona, però, è attualmente inserita nell'area rossa disegnata dalle autorità americane per contrastare le veementi proteste registrate negli ultimi giorni, per la decisione del governo Usa di trasferire 9mila migranti nel carcere di massima sicurezza di Guantanamo. Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, in centro città si sentono costantemente le sirene della polizia e il suono degli elicotteri che sorvolano il quartiere in cui alloggiano anche i Colchoneros. Lunedì sera, del resto, è stato preso d'assalto proprio il Walt Disney Concert Hall, che si trova a pochi passi dal Conrad Hotel. E ad oggi, a nessuno è permesso circolare in strada dopo le ore 20, anche all'Atletico Madrid.