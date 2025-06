Mondiale per Club, Chivu carica l'Inter: "Vogliamo onorare al meglio questa competizione"

L'Inter è sbarcata a Los Angeles per dare il via alla preparazione in vista dell'esordio al Mondiale per Club, in programma il 17 giugno contro il Monterrey al celebre Rose Bowl Stadium. Alla guida dei nerazzurri c'è Cristian Chivu, che è pronto per vivere una vetrina internazionale di grande prestigio. "Sappiamo che qui le strutture sono buonissime, vogliamo onorare al meglio questa competizione molto importante per la Fifa. È speciale, come lo è lo stadio rose Bowl: non solo per gli americani. Siamo molto contenti di essere qui" ha dichiarato Chivu all'arrivo.