Tudor: "Juve, mi sento nel posto giusto. Yildiz? Bisogna tenerselo stretto"

La Juve è pronta per il Mondiale per Club . Dopo la conferma come allenatore della Juve , Igor Tudor ha fornito un'intervista ai canali ufficiali Fifa. Tanta emozione per il tecnico bianconero, che ha esaltato così il nuovo torneo: "Sarà entusiasmante, ci sono tantissime squadre forti, i club più forti al mondo tutti messi insieme. Sarà bello non solo da giocare ma anche da vedere: siamo emozionati".

Tudor: "La Juve gioca sempre per vincere"

Sugli obiettivi del club bianconero in questo nuovo torneo: "Ognuno si aspetta sempre il massimo. La Juventus è un club che gioca sempre per vincere, quindi andremo lì per fare il meglio possibile gara dopo gara. In America ci sono stato un paio di volte da giocatore, è una cultura diversa. Ogni paese ha le sue cose da scoprire ma noi andremo lì per vincere, tutti andranno lì per vincere". Poi ancora sul club bianconero: "La Juventus è speciale soprattutto per la cultura del lavoro che è sempre stata il fondamento di questo club. Un club dove si rispetta la gerarchia, dove c’è tanta voglia di sacrificio quotidiano, di resilienza. Dare sempre il massimo, questo rappresenta questo club vincente. Un’altra cosa è che si è vinto tanto grazie soprattutto alla mentalità".