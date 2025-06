Inter al lavoro a Los Angeles: via alla preparazione per il Mondiale per Club

L'Inter ha ufficialmente iniziato la preparazione per il Mondiale per Club FIFA, con la prima seduta di allenamento andata in scena al Campus dell'Università della California di Los Angeles (UCLA). In una Los Angeles avvolta da un cielo grigio, la squadra di Cristian Chivu ha mosso i primi passi verso l'atteso debutto, previsto per martedì 17 giugno alle ore 18 locali (le 03 del 18 giugno in Italia) contro il Monterrey. Un ambiente conosciuto e già vissuto dal club nerazzurro, che nel 2009 aveva scelto proprio la UCLA come base della sua tournèe estiva, con tanto di amichevole contro gli UCLA Bruins terminata 2-2. Quest'anno, il quartier generale degli allenamenti è il Wallis Annenberg Stadium, struttura interamente dedicata al calcio e sede ufficiale delle squadre maschile e femminile dei Bruins.