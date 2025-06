Juve in lutto: è morto Franzo Grande Stevens, collaboratore di Gianni Agnelli ed ex presidente

Il mondo Juve è in lutto per la scomparsa di Franzo Grande Stevens , storico collaboratore di Gianni Agnelli e presidente onorario del club, all'età di 96 anni. A comunicare la notizia sono state fonti vicine alla famiglia.

Juve in lutto, è morto Franzo Grande Stevens

Nato a Napoli nel settembre 1928, si laureò in giurisprudenza alla Federico II per poi trasferirsi a Torino dove lavorò come avvocato. ivenne uno dei più stretti collaboratori di Gianni Agnelli, dando vita al celebre soprannome di 'l'Avvocato dell'Avvocato', Nella sua carriera è stato vicepresidente della Fiat e anche presidente della Juventus dal 2003 al 2006, diventandone poi presidente onorario.