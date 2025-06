Montepremi Mondiale per Club, la cifra che possono guadagnare Juve e Inter è pazzesca

Montepremi Mondiale per Club 2025, la cifra che possono guadagnare Juventus e Inter è pazzesca. Scatta il conto alla rovescia per il torneo più remunerativo di sempre: da record e che non ha eguali nel mondo del calcio. Le partecipanti incasseranno decine di milioni già con la sola partecipazione andando a ottenere cifre sempre più alte in caso di qualificazione ai turni successivi e fino alla finale. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN.