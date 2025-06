Juve, i convocati di Tudor per il Mondiale per Club: la scelta su Bremer e Milik

La Juventus inizia al meglio il Mondiale per Club con l'ufficialità del rinnovo di Igor Tudor fino al 2027 . L'allenatore dei bianconeri ha diramato l'elenco dei convcati per il Mondiale per Club. Si avvicina l'inizio del torneo negli Stati Uniti: primo impegno per la Juve contro l' Al Ain , in programma per giovedì 19 alle 3 ore italiane. Poi le sfide contro le altre due squadre del girone G, ovvero Wydad Casablanca e Manchester City .

Juve al Mondiale per Club: i convocati di Tudor

L'ultima lista dei convocati di Tudor della stagione 24/25 vede il ritorno di qualche giocatore. In primis i rientrati dai prestiti in giro per l'Europa, ovvero Rugani e Kostic. Poi Bremer e Milik, entrambi rimasti ai box per quasi tutta la stagione e tornati giusto in tempo per il Mondiale per Club. Non ci sarà Renato Veiga, rientrato al Chelsea dopo il prestito, mentre sono stati confermati Conceicao, Kolo Muani e Kalulu, ufficialmente riscattato.

Di seguito la lista completa dei giocatori a disposizione di Tudor: