Mondiale per Club, la profezia del "Profeta" Hernanes: "Ecco dove arriva la Juve..."

Si avvicina sempre di più l'inizio del Mondiale per Club: nella notte italiana tra sabato e domenica la gara inaugurale tra Al-Ahly e l'Inter Miami di Messi. L'Inter sarà la prima italiana a scendere in campo per la sfida contro il Monterrey nella notte tra martedì e mercoledì, mentre Al Ain-Juve chiuderà il programma della prima giornata del Mondiale per Club giovedì mattina alle 3 ore italiane. Tutte le partite del Mondiale per Club saranno visibili in chiaro su DAZN, con programmi dedicati, uno di questi condotto da Hernanes. Il profeta, per lanciare la trasmissione "Gollywood" ha dato i suoi pronostici sul torneo negli Stati Uniti.