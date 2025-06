Mondiale per club, c'è l'inno speciale della Fifa: chi lo canterà e perché è una sorpresa

Attraverso un video diventato virale sui social, il presidente della Fifa,, ha annunciato che l'inno Fifa del Mondiale per club sarà cantato da una coppia d'eccezione:. La canzone si conoscerà durante la cerimonia d'apertura e il cantante britannico si è detto molto onorato di avere con sé Laura Pausini che, dal canto suo, ha aggiunto: "Sono molto emozionata di aver collaborato a "Desire". Questa canzone rappresenta lo spirito del calcio e non vedo l'ora che il mondo possa ascoltarla alla cerimonia inaugurale". Infantino, che ha messo a segno un colpaccio dal punto di vista musicale e dell'immagine, giustamente gondola: "È fantastico e non vedo l'ora che tutti possano ascoltare la vostra e nostra canzone il giorno della cerimonia inaugurale". Ci siamo, quindi, stanotte si comincia.