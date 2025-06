ROMA - In attesa del debutto nel Mondiale per club, in programma il 17 giugno a Los Angeles contro i messicani del Monterrey, c'è ansia in casa Inter per Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano dei nerazzurri infatti non è riuscito a partire per gli Stati Uniti e raggiungere i compagni di squadra nel ritiro in California dopo l'attacco di Israele all'Iran e la risposta di Teheran.