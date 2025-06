Investimenti, star e grandi numeri: ora tutti vogliono il soccer anche negli Usa

Gli occhi degli appassionati di calcio di tutto il mondo sono rivolti agli Stati Uniti. Nella notte italiana, infatti, prenderà il via il nuovo Mondiale per club. Sarà una vera e propria celebrazione del calcio e dello sport a stelle e strisce. Dopo oltre un decennio di investimenti massicci, quello americano si sta affermando come uno dei mercati più importanti e floridi a livello globa