Chivu e il retroscena su Inzaghi: "Quando ho saputo che lasciava l'Inter io..."

A Los Angeles è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Cristian Chivu, chiamato ad esordire sulla panchina dell'Inter nell'inedito Mondiale per Club ideato dalla FIFA. Dalle emozioni per la chiamata del presidente Marotta al rapporto con il suo predecessore, Simone Inzaghi, a cui ha inviato un messaggio dopo essere venuto a conoscenza della separazione con i nerazzurri.