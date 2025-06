Messi si infrange sul muro dell'Al Ahly, l'Inter Miami pareggia all'esordio

Finisce in parità la gara inaugurale del nuovo Mondiale per Club , aperto dall' Inter Miami di Javier Mascherano. In campo Lionel Messi , che non è riuscito a concretizzare le occasioni create contro un ottimo Al Ahly , che ha sprecato persino un calcio di rigore con Trezeguet all'alba dell'intervallo. 0-0 il risultato finale all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens.

Al Ahly-Inter Miami 0-0: Messi crea ma non segna, Mascherano graziato da Trezeguet

Al Ahly e Inter Miami non vanno oltre lo 0-0 nella prima partita di questo Mondiale per Club. Primo tempo tutto di marca egiziana, con la squadra di Riveiro fermata più di una volta da uno straordinario Ustari, migliore in campo per distacco nell'arco dei 90 minuti. L'estremo difensore della formazione statunitense è straordinario anche al 43', quando vince il duello con Trezeguet, neutralizzando il penalty guadagnato dal neo entrato Zizo. Nella ripresa, arrivano due chances importanti anche per l'undici di Mascherano, a un passo dal gol con il solito Leo Messi e con un colpo di testa di Picault, che trova sulla sua strada un super El Shenawy. Porte stregate all'Hard Rock Stadium, il match termina a reti bianche.