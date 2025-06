Psg-Atletico Madrid, orario e dove vederla in tv: Sky o Dazn

Il Mondiale per Club è iniziato . L'Inter Miami ha pareggiato all'esordio contro l'Al-Alhy. Questa sera è il turno dei freschi campioni d'Europa del Paris Saint-Germain, che al Rose Bowl di Pasadena affronterà l'Atletico Madrid di Simeone in una grande sfida tra squadre europee, valide per la prima giornata del gruppo B.

Psg-Atletico Madrid, l'orario

Dove vedere Psg-Atletico Madrid in diretta tv

Dove vedere Psg-Atletico Madrid in streaming

Psg-Atletico Madrid andrà in scena oggi, domenica 15 giugno, alle ore 21 al Rose Bowl Stadium di Pasadena.Psg-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno, ma anche su DAZN Servizio streaming attivo su DAZN e su Mediaset Play. Per usufruire della visione basta registrarsi alle applicazioni su pc, smartphone o tablet, previa iscrizione. Potrete seguire la partita del Mondiale per Club anche in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.