Psg-Atletico Madrid diretta Mondiale per club: segui la partita di oggi live

PASADENA (USA) - Si apre con un match di lusso il programma del Gruppo B del Mondiale per club . Di fronte allo stadio 'Rose Bowl' di Pasadena infatti si ritroveranno oggi (15 giugno, ore 21 italiane) il Psg di Luis Enrique reduce dal trionfo in Champions League e l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone , favorite di un raggruppamento completato dai brasiliani del Botafogo e dagli statunitensi Seattle Sounders. Segui la diretta della partita con aggiornamenti in tempo reale, curiosità e dichiarazioni .

20:16

20:07

Le formazioni ufficiali di Psg-Atletico Madrid

Le formazioni ufficiali di Psg-Atletico Madrid:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Ramos, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Giuliano Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, J. Alvarez. All. Diego Pablo Simeone.

19:59

Atletico Madrid, 30 i convocati per il torneo: la lista di Simeone

Sono 30 i convocati di Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, per affrontare il Mondiale per club. Ecco la lista:

Portieri - Oblak, Musso, Gomis, Esquivel.

Difensori - Giménez, Azpilicueta, Lenglet, Molina, Witsel, Javi Galán, Reinildo, Le Normand, Kostis.

Centrocampisti - Gallagher, De Paul, Koke, Barrios, Lemar, S. Lino, M. Llorente, Riquelme, Javi Serrano, Taufik, Rayane.

Attaccanti - Griezmann, Sørloth, Correa, Carlos Martín, J. Alvarez, Giuliano Simeone.

19:51

Regole per i portieri e intelligenza artificiale: novità arbitrali nel Mondiale per club

Da alcune regole studiate per i portieri all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, saranno diverse le novità arbitrali che la Fifa sperimenterà nelle partite del Mondiale per club, compresa Psg-Atletico in programma tra poco più di un'ora a Pasadena.

19:44

Il post social dell'Atletico Madrid: "Cinquant'anni dopo..."

"Cinquant'anni dopo. Una nuova opportunità di dominare il mondo": questo il post motivazionale pubblicato sui propri profili social dall'Atletico Madrid prima del debutto nel Mondiale per club contro il Psg. Il riferimento dei 'Colchoneros' è alla Coppa Intercontinentale vinta nel 1974, quando i madrileni sconfissero gli argentini nella doppia finale a cui presero parte per la rinuncia del Bayern Monaco (che li aveva sconfitti nella ripetizione della finale di Coppa dei Campioni seguita ad un primo pareggio).

19:37

Psg, una maglia speciale per il debutto a Pasadena

Una maglia speciale per il Psg che alle ore 21 italiane debutterà a Pasadena nel Mondiale per Club sfidando l'Atletico Madrid. Un 'flocage' particolare è stato infatti ideato per decorare le divise, come mostrato dalla stessa società parigina sui propri canali social.

19:29

19:22

Si gioca al 'Rose Bowl' di Pasadena: ricordo amaro per l'Italia

La sfida tra Psg e Atletico Madrid si giocherà al 'Rose Bowl' di Pasadena, un'impianto che rievoca un triste ricordo per l'Italia. È lì infatti che la Nazionale di Arrigo Sacchi fu sconfitta ai rigori dal Brasile nella finale della Coppa del Mondo del 1994.

19:15

