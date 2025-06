Porto salvato da Claudio Ramos, il Botafogo batte i Seattle Sounders

Nel secondo giorno dedicato al Mondiale per Club , si dividono la posta in palio Palmeiras e Porto , inserite nel girone A con Al Ahly e Inter Miami. Vince all'esordio, invece, il Botafogo , che ha la meglio sui Seattle Sounders e mette pressione all'Atletico Madrid di Simeone, sconfitto dal Psg di Luis Enrique in modo piuttosto netto .

Mondiale per Club: il Porto ringrazia Claudio Ramos, vince il Botafogo

Palmeiras e Porto non vanno oltre lo 0-0 alla loro prima apparizione in questo Mondiale per Club. Grande protagonista Claudio Ramos, portiere dei lusitani, autore di un clamoroso doppio intervento nei primi 45 minuti. Appena 65, invece, quelli giocati dall'ex Lazio Felipe Anderson, poi sostituito da Paulinho. Nella ripresa, la girandola di sostituzioni non cambia l'inerzia della partita, che si chiude a reti bianche. Tutto in equilibrio nel gruppo A, considerando anche il pareggio tra Al Ahly e Inter Miami. Nel match andato in scena al Lumen Field di Seattle, decidono i gol di Cunha al 28' e Jesus al 44', con il Botafogo che supera il Seattle nonostante la marcatura di Roldan al minuto 76. Clamorosa, però, l'occasione sciupata nel recupero dagli statunitensi, che avrebbero potuto strappare un risultato positivo all'esordio. Il Botafogo è ora appaiato al Psg a quota 3, con l'Atletico Madrid già chiamato ad inseguire.