Inter, la richiesta agli agenti di Taremi è chiara: cosa è successo nelle scorse settimane

L’Inter è al Mondiale per club senza Taremi, rimasto bloccato in Iran per via della guerra. L’ex attaccante del Porto non parteciperà quindi alla competizione della Fifa e difficilmente farà parte della nuova Inter di Chivu. Il club nerazzurro ha comunicato da tempo agli agenti del calciatore la necessità di sondare il mercato per trovare un’altra soluzione. Arrivato a parametro zero la scorsa estate dopo un lungo corteggiamento, Taremi potrebbe generare anche una piccola plusvalenza.