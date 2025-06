Mondiale per Club: terna arbitrale tutta femminile per l'esordio della Juventus

Terna arbitrale tutta femminile per la prima apparizione della Juve di Igor Tudor al Mondiale per Club . Sarà la statunitense Tori Penso a dirigere il match che vedrà protagonisti a Washington i bianconeri e l' Al-Ain , giovedì 19 giugno alle 03:00 (ora italiana).

Toccherà a Tori Penso arbitrare il confronto tra Juve e Al-Ain all'Audi Field di Washington, teatro dell'esordio della squadra di Tudor in questo Mondiale per Club. Il fischietto statunitense sarà coadiuvato dalle connazionali Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt, scelte come assistenti di linea. Penso arbitra sin dall'età di 14 anni ed è stata la prima direttrice di gara della MLS e di una gara valida per le qualificazioni Mondiali. Ha diretto la finale del Mondiale femminile tra Spagna e Inghilterra, nel 2023, prima di essere chiamata in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024. A breve, invece, la partecipazione all'inedito Mondiale per Club organizzato dalla FIFA: nessun precedente con Juve e Al-Ain.