Chelsea, buona la prima al Mondiale per club: 2-0 al Los Angeles Fc

ATLANTA (USA) - Buona la prima per il Chelsea di Enzo Maresca nel Mondiale per club , che vede i 'Blues' protagonisti nel Gruppo D. Al 'Mercedes-Benz Stadium' di Atlanta, in Georgia, gli inglesi (reduci dal recente trionfo sul Betis di Siviglia nella finale di Conference League) hanno battuto 2-0 il Los Angeles FC .

Pedro Neto sblocca la partita

Il Chelsea, dopo un tentativo di Madueke neutralizzato da Lloris e una conclusione di Palmer sopra la traversa, sblocca la partita al 34': imbucata di Nicolas Jackson sulla destra per Pedro Neto, sterzata a mettere a sedere Hollingshead e sinistro sul primo palo che non lascia scampo al portiere francese. La reazione degli statunitensi - ripescati dopo l'esclusione del Leon e il successo nello spareggio col Club America - è in una punizione da posizione angolata di Bouanga smanacciata da Sanchez. A inizio ripresa, però, californiani vicini al pari, prima con una conclusione dal limite di David Martinez che sfiora il palo, poi con Bouanga (che poco prima aveva salvato quasi sulla linea sul colpo di testa di Jackson) che impegna Sanchez.

Raddoppio Chelsea con Enzo Fernandez

Maresca vede i suoi in difficoltà e butta dentro anche l'ultimo arrivato Delap, ma è Palmer ad avere la chance del 2-0, sprecata malamente calciando alto (70'). Il raddoppio però è solo rinviato di nove minuti: cross dalla destra di Delap e in mezzo si fa trovare pronto all'appuntamento Enzo Fernandez, per un gol che scaccia definitivamente i fantasmi nonostante la nuova chance per Bouanga, murato ancora una volta dal portiere dei 'Blues'. La prima giornata del gruppo D si completerà nella notte italiana (ore 3) con la sfida di Filadelfia fra Flamengo ed Esperance Tunisi, con i brasiliani che torneranno poi in campo venerdì (20 giugno) per affrontare proprio il Chelsea.