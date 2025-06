Juve, Ederson resta la tentazione. Tomori l’idea

Le grandi manovre in attacco non escluderanno un’attenta opera di ristrutturazione degli altri reparti. Così la Juve sta guardando con interesse anche ai movimenti del mercato dei difensori. In questi giorni, dal ritiro negli Stati Uniti, Tudor sta testando la tenuta di Daniele Rugani: non era nei suoi piani, ma è stato necessario convocarlo al Mondiale, scaduto il prestito all’Ajax, per rimpolpare un reparto sguarnito dalle condizioni instabili di Gatti e dal lento ma progressivo percorso di recupero di Bremer. Il modulo con la difesa a tre richiede almeno sei centrali di ruolo per avere una doppia alternativa in ogni casella: la Juventus oggi ha Kalulu, appena riscattato dal Milan, Gatti e Bremer appunto, e Kelly, che non ha convinto nonostante sia stato pagato complessivamente 20 milioni di euro tra prestito, bonus e riscatto. Proprio nell’ambito dell’operazione Kalulu, la Juventus ha riparlato con i rossoneri di Tomori. Un tentativo per il muscolare centrale inglese era stato fatto a gennaio, prima di virare su altri profili, e l’interesse sembra tornato di moda. A gennaio il Milan chiedeva 25 milioni di euro più 5 di bonus, adesso le pretese dovrebbero essere leggermente più basse e i buoni rapporti tra le due società potrebbero favorire anche una formula differente, magari un prestito con diritto di riscatto che avvicini le richieste iniziali. Molto dipenderà dalle esigenze di Allegri: se Max lo considerasse un titolare, Tomori difficilmente si muoverebbe da Milanello. Quattro centrali, cinque se restasse Rugani, sono in qualsiasi caso pochi per affrontare un’intera stagione. Quindi un intervento in difesa ci sarà. Per Balerdi il Marsiglia sta alzando il muro, Hancko del Feyenoord è invece sempre nel mirino dell’Al-Nassr. Resta il fatto che se la Juve fosse davvero interessata, come lo era a gennaio quando c’era Giuntoli, lo slovacco, oggi simbolicamente già al gate per Riyad, salirebbe sul primo volo diretto a Torino.