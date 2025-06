Inzaghi via dall'Inter, il retroscena inedito sui giorni prima della finale di Champions

“Era già tutto definito prima della finale di Champions League, il contratto non era stato firmato prima della finale solo perché Inzaghi ci aveva chiesto di aspettare per rispetto”. Così Esteve Calzada, CEO dell'Al-Hilal, intervistato dalla BBC. Calzada ha raccontato le dinamiche della trattativa, condotta da Tommaso Inzaghi, come intermediario, insieme a Federico Pastorello: "Potrebbe essere sembrato qualcosa di improvviso, ma in realtà è stato il risultato di un duro lavoro. Inzaghi stava per giocare una partita importantissima e ci ha chiesto di mettere tutto da parte fino a dopo la finale".