Baggio e Messi, il regalo emozionante al Mondiale per Club: "Roberto sei una leggenda"

Sta per volgere al termine la prima giornata dei gironi del Mondiale per Club che ha già regalato emozioni, sia in campo che fuori: dalla battaglia tra Boca Juniors e Benfica fino all'incontro emozionante tra Lionel Messi e Roberto Baggio. La leggenda italiana era tra gli ospiti d'onore della Fifa per la partita inaugurale del nuovo torneo negli Stati Uniti tra l'Al-Ahly e l'Inter Miami, guidato ovviamente dall'argentino. I due si sono incontrati dopo la sfida e, nella pancia dell'Hard Rock Stadium di Miami, Baggio ha consegnato un regalo speciale a Messi.