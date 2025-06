Mondiale per Club: River Plate, buona la prima. Urawa Red Diamonds ko

Dopo l'esordio del Boca Juniors con il pareggio contro il Benfica, scende in campo anche l'altra argentina nel Mondiale per Club. Il River Plate non sbaglia il debutto nel torneo: 3-1 contro l'Urawa Red Diamonds al Lumen Field di Seattle. In attesa della partita programmata per la notte italiana tra Inter e Monterrey, gli argentini salgono al primo posto del girone E.