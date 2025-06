Monterrey-Inter diretta Mondiale per club, segui live l'esordio di Chivu

A quasi tre settimane dalla notte di Monaco, con tutte le conseguenze che si è portata e in parte ancora si porta dietro, scende in campo l'Inter di Cristian Chivu. È il debutto nel Mondiale per club contro il Monterrey ma, soprattutto, è il debutto per il neo allenatore chiamato a raccogliere la pesante eredità di Simone Inzaghi. Uno degli eroi del Triplete 2010 è pronto a mettere in campo tutto quello che ha, il resto dovranno farlo Lautaro e compagni chiamati, loro perd davvero, a mettersi alle spalle la batosta di Champions. Di seguito, dal prepartita al fischio finale, la cronaca in tempo reale dell'incontro.