Marotta e la frecciata a Inzaghi: "Ognuno sa quello che ha fatto..."

non è più l'allenatore dell'Inter da meno di un mese ma sembra già trascorsa una vita. Lo fa capire chiaramente, presidente dell'Inter, che ai microfoni di Dazn nel prepartita di Monterrey-Inter un po' snobba e un po' tira una frecciata all'ex tecnico. Queste le sue parole: "Non corro dietro alle voci, alle smentite e ai comportamenti altrui, ognuno sa quello che ha fatto. Un ciclo si è chiuso e ringraziamo Simone Inzaghi per quanto ci ha regalato, ma adesso c'è un nuovo ciclo da aprire e a cui pensare. La storia dell'Inter va avanti e non dipende dai singoli. Siamo molto contenti di Chivu". Il riferimento, neppure troppo velato, è a quanto detto dal Ceo dell'Al-Hilal che ha confessato come Inzaghi avesse, da tempo e ben prima di Monaco, un accordo con loro.