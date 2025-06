Chivu e la risposta infastidita in diretta a un giornalista messicano: "Non ci vergogniamo..."

Christian Chivu aveva personalità da vendere da giocatore - oltre che enorme talento -e ha personalità da vendere adesso. Il campo dirà se è o meno l'allenatore giusto per l'Inter, intanto il tecnico ha risposto a tono in conferenza a una domanda che sembrava più una provocazione.

Chivu e la risposta infastidita: cosa è successo

Un giornalista messicano, nella pancia del Rose Bowl di Pasadena, gli ha chiesto se l'Inter si vergognasse dell'1-1 contro il Monterrey. Immediata la replica di Chivu: "Noi non ci vergogniamo mai di quello che facciamo in campo, anche perché il calcio non è sempre quello che è scritto sulla carta". Netto, diretto, preciso. Perfetto. Il resto si vedrà.