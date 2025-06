Tutto facile per il Real Madrid contro il Pachuca. Inzaghi fermato dal Salisburgo

Si conclude anche la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club con le sfide del girone H. Dopo l'esordio sottotono contro l'Al Hilal, il Real Madrid trova la prima vittoria di questo torneo battendo per 3-1 il Pachuca, eliminato dal Mondiale. Mentre la squadra di Simone Inzaghi, dopo aver convinto contro i Blancos, non è riuscita a sfondare il muro del Salisburgo: solo 0-0 all'Audi Field di Washington. Per il passaggio del turno è ancora tutto aperto e sarà decisiva l'ultima giornata: scontro diretto tra Real e Salisburgo, entrambe a 4 punti, mentre l'Al Hilal deve vincere contro il Pachuca per alimentare le speranze di qualificazione.