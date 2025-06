Ufficiale, l'Inter riscatta Zalewski: quanto guadagna la Roma

La Roma ha iniziato un nuovo corso con Gasperini . Ovviamente il club dovrà dare al nuovo tecnico una rosa il più possibile adatta al suo tipo di gioco, compatibilmente con il fair play finanziario. Detto questo, adesso è un momento in cui il ds Massara è impegnato più che altro sulle cessioni. Paredes andrà al Boca, Shomurodov è un altro nome caldo in questi giorni, mentre si è raffreddata tantissimo la pista che porta Angelino lontano da Trigoria. Intanto però è diventata ufficiale una cessione che era nell’aria da un po’, quella di Nicola Zalewski .

Alla Roma 6,5 milioni

L’esterno a gennaio è approdato all’Inter in prestito con diritto di riscatto a favore dei nerazzurri. Simone Inzaghi, prima di salutare Appiano Gentile, aveva fatto intuire che c’erano pochi dubbi sulla volontà del club di trattenere Nicola. Con il cambio in panchina però qualcuno aveva perso questa certezza, salvo poi ritrovarla dopo il doppio impiego di Zalewski al Mondiale per club nelle prime due partite con Chivu in panchina. Oggi dunque il suo riscatto diventa ufficiale e il suo cartellino diventa di proprietà dell’Inter. Alla Roma andranno i 6,5 milioni pattuiti a gennaio.

Il comunicato della Roma

"L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Nicola Zalewski all'Inter. Nel mercato invernale l'esterno si era trasferito all'Inter in prestito fino al termine della stagione, facendo parte della rosa nerazzurra arrivata in finale di Champions League. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Zalewski ha collezionato 123 presenze e 2 gol con la maglia della Roma. In bocca al lupo per il futuro, Nicola!".