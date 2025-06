Inter, Chivu non si trattiene in conferenza: "Bisogna mangiare e masticare un pò di me..."

A quasi un mese dalla finale persa a Monaco , Cristian Chivu prova a scuotere l'ambiente Inter in vista della partita di questa notte contro il River Plate . In conferenza stampa, l'allenatore nerazzurro ha parlato con toni franchi e diretti, sottolineando la necessità di voltare pagina e mostrare carattere: "I campioni, nel momento più importante, danno sempre qualcosa in più. Il domani è quello che conta. Bisogna rimboccarsi le maniche e mangiare anche un pò di m... Bisogna anche masticarla, guardarsi allo specchio e accettare che bisogna farlo".

Chivu: "Ogni giorno sento parlare di Monaco"

Chivu ha invitato tutti, giocatori e ambiente, a non vivere intrappolati nel ricordo della finale persa: "È passato quasi un mese da Monaco, me se ogni giorno riparliamo di quella partita non se ne esce più. Evidentemente i ragazzi hanno ascoltato il mio consiglio di non leggere commenti e giornali. Spesso ci sono momenti non belli, ma è più facile superarli se hai accanto un gruppo di uomini che ti guardano negli occhi". Il tecnico ha poi ribadito l'orgoglio per il cammino europeo recente dell'Inter, al di là delle vittorie mancate: " Hanno giocato tre finali europee in sei anni, hanno vinto la seconda stella, hanno sfiorato altri trofei. Spesso si guarda solo a cosa si vince, ma per me è il percorso che conta di più". Concentrati, determinati e affamati: i nerazzurri si preparano alla sfida con il River con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle le delusioni recenti e di onorare la maglia sul palcoscenico mondiale.