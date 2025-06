Juve, il mercato decolla: David più due cessioni. Comolli al lavoro, cosa manca per il sì

La Juve vuol farsi il regalo per gli ottavi del Mondiale. È Jonathan David l’obiettivo principale dei bianconeri che puntano a chiudere il grande colpo in attacco e intendono farlo in tempi decisamente brevi. Damien Comolli ha raggiunto nuovamente la squadra negli Stati Uniti per la sfida di ieri sera con il Manchester City, insieme a Giorgio Chiellini, e si divide tra campo e mercato per portare al traguardo la trattativa per il bomber canadese. David, in uscita a zero dal Lilla, è un’occasione potenzialmente per molti grandi club europei e quindi il direttore generale bianconero non vuole sorprese, specie dopo aver ottenuto una prima, significativa apertura da parte del giocatore, decisamente tentato dall’esperienza in Serie A. Così tentato da dare un primo ok alle cifre messe sul tavolo dalla dirigenza juventina: un contratto pluriennale (tre o quattro anni) a 6 milioni più 2 di bonus a stagione , in modo da avvicinarsi agli 8 auspicati. Il confronto ora verte non tanto sul bonus alla firma - le parti stanno procedendo verso una visione comune - quanto sulle commissioni da riconoscere agli agenti. Il nodo non è secondario perché la base di partenza era una richiesta di 15 milioni; troppi per il club bianconero che cerca di limare questi oneri accessori.

In gol con la nazionale

David intanto è pure lui negli Stati Uniti, precisamente a Houston, dove è impegnato con la Nazionale canadese nella Gold Cup e dove è stato protagonista nella vittoria su El Salvador con un gol e un rigore fallito, e attende sviluppi positivi. Questa è l’estate in cui arriverà la svolta nella sua carriera dopo cinque stagioni al Lilla in Ligue 1: a venticinque anni, dopo un’annata da 25 gol, 12 assist e 3.938 minuti in campo, volta pagina. In tanti hanno pensato a lui nelle ultime settimane, e molti lo tengono ancora sotto stretto monitoraggio, ma la Juve è quella che al momento lo ha cercato con più insistenza e con argomenti più convincenti. Nel mercato, però, si sa, le sorprese sono sempre all’odine del giorno quindi in casa bianconera l’intento è di mettere a segno il primo colpo dell’estate davvero in pochi giorni, in pratica in concomitanza con gli ottavi di finale del Mondiale. Proprio il percorso compiuto finora negli Stati Uniti ha garantito al club bianconero un bel tesoretto di circa 30 milioni che dà sicuro ossigeno pure per il mercato. Non solo, altre risorse dovrebbero arrivare dalle uscite di Weah e Mbangula, in direzione Nottingham Forest per 22-23 milioni più bonus: il doppio affare però non si è ancora sbloccato anche perché Weah non sembra convinto dalla destinazione e perché all’orizzonte è spuntato il Monaco, così come il Bournemouth si è mosso per Mbangula. Previste novità a stretto giro: ieri contro il City i due calciatori non erano presenti neppure in panchina.