Luis Enrique e il retroscena con Mascherano: "Non te ne vai neanche da ubriaco..."

Luis Enrique ritrova Javier Mascherano in occasione della sfida tra Psg e Inter Miami, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, dopo aver vissuto anni gloriosi con i colori del Barcellona. Ricordando i tempi all'ombra del Camp Nou, l'attuale tecnico dei parigini ha ricordato un episodio che coinvolse il centrocampista argentino, in un momento in cui si moltiplicano le voci su un suo possibile addio ai blaugrana.