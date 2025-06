Kane trascina il Bayern ai quarti: al Flamengo non bastano Gerson e Jorginho

Il Bayern Monaco passa ai quarti di finale del Mondiale per Club : 4-2 dei bavaresi contro il Flamengo . Una partita spettacolare che regala alla squadra di Kompany l'accesso tra le migliori otto squadre al mondo. Al prossimo turno affronterà il Paris Saint-Germain , reduce da un altro poker contro l'Inter Miami , per giocarsi un posto nella semifinale del torneo negli Stati Uniti. Partenza shock per il Flamengo che dopo nove minuti si ritrova già sotto di due gol. Prima l'autogol dell'ex Fiorentina Pulgar sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi la rete del solito Harry Kane .

Mondiale per Club, sarà Bayern-Psg ai quarti

I brasiliani provano a reagire e accorciano le distanza con il gol dell'ex Roma e Fiorentina, oggi capitano del Flamengo Gerson: mischia al limite dell'area di rigore, il pallone finisce sui piedi del brasiliani che di prima intenzione la mette sotto la traversa, non può nulla Neuer. Ma la gioia del Flamengo dura poco dato che al 41' Goretzka con un gran tiro da fuori area spiazza Rossi e riporta il Bayern sul doppio vantaggio. Nella ripresa i tedeschi sembrano avere il controllo della sfida, ma un fallo di mano in area di Olise rimette in corsa il Flamengo: sul dischetto si presenta il nuovo acquisto Jorginho che spiazza Neuer e suona la carica. Si riversano in avanti i rossoneri alla ricerca del pareggio, ma ci pensa ancora una volta Harry Kane al 73' a chiude i discorsi e segnare il gol del poker.