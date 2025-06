Chivu dopo il primo posto nel gruppo E nella fase a gironi, va a caccia di un posto ai quarti di finale del Mondiale per Club. L'Inter al Bank of America Stadium di Charlotte, fischio d'inizio alle 21, sfida la Fluminense di Portaluppi, nel primo match in assoluto tra una squadra italiana e una brasiliana. Soltanto un precedente tra i due club prima di oggi: era il 14 giugno 1961 e i brasiliani erano in tourneé in Italia. Oltre 50mila tifosi accorsero a San Siro per vedere il nuovo acquisto Luis Suarez, appena comprato dal Barcellona. Il match amichevole terminò 1-1 con gli ospiti che sbloccarono la gara con Waldo a cui rispose Bicicli dieci minuti più tardi. Segui la diretta pre e post partita con le interviste e le dichiarazioni sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.