Thiago Silva svela: "Ho chiamato Allegri, ci ha dato le informazioni per battere l'Inter"

L'Inter non segna e va fuori dal Mondiale per club: ai quarti di finale passa a sorpresa il Fluminense, la squadra dove sta chiudendo la carriera Thiago Silva, difensore con un passato, tra le altre, nel Milan e nel Psg. Il centrale si gode il successo: "Abbiamo fatto una grandissima partita difensivamente contro una grande squadra - ha detto a Mediaset - Abbiamo faticato davanti perché ci hanno messo in difficoltà, sono molto felice di come abbiamo giocato e di come abbiamo battuto l'Inter. C'era tanto caldo, abbiamo fatto il massimo e ci siamo qualificati".