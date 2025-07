Grana Inter, il silenzio di Calhanoglu infastidisce il club: cosa succederà

Passano i giorni e nulla è cambiato. Ma il problema, forse, è proprio questo… Per l’Inter, infatti, non esiste un “caso” Calhanoglu , visto che il centrocampista non ha manifestato il desiderio di andarsene e nemmeno il Galatasaray , ovvero la destinazione designata, si è mai fatto avanti con un’offerta. «Ad oggi, riteniamo non ci siano gli elementi per immaginare Calhanoglu lontano da Milano nella prossima stagione», ha ribadito ieri Marotta . Tuttavia, i rumors e le voci, attorno all’ex-Milan, non si placano. Anzi, quotidianamente, dalla Turchia arriva puntuale una indiscrezione, oppure una frase riportata. L’ultima è di ieri e fa riferimento al matrimonio di Cenk Özkaçar, a cui Calha ha partecipato l’altro giorno. Ebbene, davanti alla domanda sul suo futuro, il centrocampista nerazzurro avrebbe risposto: «Accadrà quello che Dio vorrà». E, sul Bosforo, le interpretazioni su quelle parole sono state tutte in chiave Galatasaray . Tanto più che lo stesso presidente del club giallorosso ha provveduto ad alimentarle spiegando di «non aver avuto alcun colloquio con Calhanoglu, ma quale squadra non vorrebbe un giocatore come lui?».

Caso Calhanoglu: Inter infastidita, cosa succederà

Insomma, il tormentone prosegue. Per interromperlo, servirebbe che il diretto interessato facesse chiarezza su quali siano le sue effettive intenzioni. Invece, la sensazione è che Calhanoglu stia “cavalcando” la situazione, con l’obiettivo di trascinarla il più a lungo possibile per poi forzare la mano e ottenere la cessione a condizioni favorevoli per il Galatasaray. Perché poi, alla fine, il nodo è proprio questo. L’Inter non intende alzare muri. Se Calha vuole andare nessuno lo tratterrà, ma solo ad un prezzo adeguato per il suo cartellino. Anche perché poi occorre andare a caccia di un sostituto, che non potrà essere a buon mercato. L’asticella, in questo momento, è alta: 35-40 milioni. Ma, nel momento, in cui cominciasse una vera trattativa si potrebbe abbassare. Solo che il Gala – peraltro in questo momento impegnato sul fronte Osimhen e quindi senza particolare fretta – pare tutt’altro che disposto a un investimento corposo per Calhanoglu, garantendogli già un ingaggio in doppia cifra. Ecco perché ha affidato al centrocampista il compito di riuscire a liberarsi a cifre sostenibili. In casa nerazzurra lo scenario è stato “annusato” da tempo. Tanto che trapela un po’ di fastidio per l’atteggiamento del numero 20. Che, anche la scorsa estate, sull’onda dell’interessamento del Bayern, si era comportato in maniera simile. Fino che Ausilio aveva sollevato il telefono, chiedendogli una presa di posizione poi puntualmente arrivata, con immediato stop di ogni voce di addio. Ora, invece, Calha, che nel frattempo se n’è andato in vacanza a Bodrum, ha scelto la via del silenzio…

Mercato Inter, arriva Bonny

Intanto, ieri sera Bonny è sbarcato a Milano. Stamattina sosterrà le visite mediche all’Humanitas, mentre non ci sarà bisogno dell’idoneità, potendo tenere buona quella del Parma. Nel pomeriggio, in sede, la firma sul quinquennale da 2 milioni di bonus. Poi, ogni momento sarà buono per gli annunci ufficiali. Per chiudere, ecco la conferma di Marotta su Leoni: «Non nascondo che è nel nostro taccuino».