Tudor dopo Real Madrid-Juve: "C'è rammarico ma loro sono micidiali". Sul cambio di Yildiz...

La Juventus esce agli ottavi del Mondiale per Club , dopo una buona prestazione contro il Real Madrid . Decisivo il gol di Gonzalo Garcia all'Hard Rock Stadium di Miami. Bianconeri che vengono eliminati comunque a testa alta, mettendo in seria difficoltà la squadra di Xabi Alonso. Nel post partita Igor Tudor ha commentato la sfida ai microfoni di Dazn: "La sensazione è brutta perché si è perso. C'è rammarico, ma anche un po' felicità per quello che hanno dato i ragazzi in una partita super difficile. Alla fine erano in 10 che volevano il cambio".

Juve, le parole di Tudor

Tudor aggiunge: "Yildiz? Non è scelta tecnica, pensavamo si potesse fare male. Poi sono venuti due con i crampi, e se faccio qualche cambio in più poi restiamo in dieci. Loro poi sono micidiali quando ripartono in contropiede. Sono livelli di squadre diversi, con Real e City stiamo parlando del massimo che esiste in questo pianeta. È stata una bella esperienza per i giocatori, poi è fine campionato. Ora ci si riposa e si riparte".