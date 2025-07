Tacchinardi contro Tudor: "Non ha un piano B". Poi Panucci dice la sua su Vlahovic

"Oggi Vlahovic è rimasto in panchina e forse io l'avrei messo dentro negli ultimi minuti. Il problema è che Tudor non ha mai un piano B. Perché non ha provato le due punte negli ultimi dieci minuti? Magari avrebbe creato qualche difficoltà al Real Madrid". Così Alessio Tacchinardi , ex centrocampista della Juve, ha commentato in studio su Mediaset l'eliminazione dei bianconeri al Mondiale per Club.

Panucci e Ranocchia contro Vlahovic

A parlare dell'attaccante serbo ci ha pensato anche Panucci, pure lui ospite in studio nella trasmissione su Canale 5: "A me Dusan piace però io lo guardo spesso e c'è da dire che lui si muove sempre male. Non so se è un problema di posizione in campo ma ogni volta che si muove in attacco o fuori dalla porta, verso la bandierina, lui non è mai determinante. Non è quel giocatore che possa fare più di Kolo Muani, secondo me". Una tesi che sposa anche Andrea Ranocchia: "Questa Juve non è fatta per lo stile di gioco di Vlahovic. A me piace come attaccante ma purtroppo è sempre discontinuo e poco incisivo".