Vlahovic mette like al post di Bellingham dopo il ko della Juve: è polemica sui social

Un like che non è passato inosservato. Un commento che ha scatenato le reazioni dei tifosi. Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, è finito nel mirino dei sostenitori bianconeri dopo aver messo un like al commento di Jude Bellingham, che esultava per la vittoria del Real Madrid sulla Juve negli ottavi di finale del Mondiale per Club.