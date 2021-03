Qatar 2022, la protesta della Norvegia continua

Una partita doppia oggi per la Norvegia, in campo contro la Turchia in un match di qualificazione alla Coppa del Mondo in programma nel 2022 in Qatar (poi perso 3-0 in casa), ma anche per i diritti umani. Prima della sfida ai turchi infatti i calciatori della nazionale norvegese hanno replicato la protesta messa in scena già in occasione della partita contro Gibilterra, indossando di nuovo durante gli inni nazionali le maglie con la scritta in inglese: "Diritti umani, sul campo e fuori. Norvegia ok, Germania ok. E il prossimo?".