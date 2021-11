Morata: "Gol con la Spagna dà fiducia, ora testa alla Juve"

SIVIGLIA (Spagna) - Un gol fondamentale, quello di Alvaro Morata, che ha consentito di battere la Svezia e portare la Spagna ai Mondiali. La sua rete ha permesso di festeggiare all'intera nazione, ma per l'attaccante è già tempo di proiettarsi alla Juve, come spiegato in conferenza stampa dopo il match di Siviglia: "Il primo obiettivo adesso è tornare nel mio club e fare meglio, perché è un periodo in cui non mi sto esprimendo come vorrei".