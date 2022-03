Playoff Qatar 2022, Portogallo: Pepe positivo al Covid, al suo posto Djalo

LISBONA (PORTOGALLO) - Brutta tegola per il Portogallo di Fernando Santos in vista dei Playoff per i Mondiali di Qatar 2022: il difensore del Porto Pepe è infatti risultato positivo al Covid. Ad annunciare la notizia è stata la stessa federazione, che non ha però specificato la durata della quarantena e dunque i tempi di recupero. I lusitani affronteranno giovedì all'Estadio do Dragao la Turchia nella semifinale. Il Ct Fernando Santos, intanto, al posto del 39enne ex Real Madrid ha chiamato il calciatore del Lille Tiago Djalo.