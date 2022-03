Portogallo a pezzi: contro la Turchia fuori anche Pepe e Neves

Doppio forfait in vista degli spareggi per Qatar 2022. Il Portogallo ha annunciato la rinuncia a Pepe, 39 anni, spigoloso capitano del Porto, risultato positivo al Covid-19 nella prima giornata del raduno. Per la sostituzione, l’allenatore Fernando Santos ha chiamato il giocatore del Lilla Tiago Djalo. Il Portogallo non potrà fare affidamento anche su Ruben Neves. L’infortunio al ginocchio sofferto venerdì scorso contro il Leeds, costringerà ai box il centrocampista del Wolverhampton per qualche settimana. Scartato, pertanto, sia per il confronto con la Turchia che si disputerà, al Do Dragao, giovedì, sia per l’eventuale finale contro la vincente di Italia-Macedonia. Fernando Santos lo sostituirà con Vitinha del Porto, alla prima convocazione. Giorni difficili per il ct lusitano, già privo degli altri infortunati Renato Sanches, Nelson Semedo e, soprattutto, Ruben Dias, vero e proprio baluardo della retroguardia.