Playoff Mondiali, Galles in finale: super Bale. La Svezia passa al supplementare

Playoff Mondiali, le semifinali

Galles in finale, super Bale. La Svezia passa al supplementare

Continua il sogno mondiale per il Galles che a Cardiff stende per 2-1 l'Austria con il suo uomo simbolo: Garteh Bale. Il numero 11 timbra il cartellino due volte, al 25' e al 51', mettendo al sicuro la qualificazione dei dragoni; arriva troppo tardi la reazione avversario con l'autorete di Davies che serve a poco. Serve invece il supplementare alla Svezia per avanzare alla fase successiva. Dopo i 90' minuti terminati 0-0 è un gol di Quaison al 110' a regalare il pass per la finale a Ibrahimovic (che rientrerà dalla squalifica) e compagni.

