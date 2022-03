Italia fuori dal Mondiale: le reazioni della stampa estera

Dopo Russia 2018, l'Italia sarà la grande assente anche alla prossima manifestazione iridata, quella che si terrà tra novembre e dicembre in Qatar. Dopo la Svezia cinque anni fa, a condannare gli azzurri stavolta è la Macedonia del Nord, che strappa il pass per la finale playoff contro il Portogallo grazie a un gol nel finale dell'ex Palermo Trajkovski, bravo a gelare il Renzo Barbera e beffare Donnarumma con un diagonale dalla distanza. Una delusione enorme per gli azzurri che vedono così infrangersi il sogno mondiale.

Le reazioni della stampa estera all'eliminazione dell'Italia La notizia dell'eliminazione della Nazionale di Roberto Mancini è finita inevitabilmente sulle prime pagine dei quotidiani nazionali ed esteri. In Francia L'Équipe apre con un’immagine di Verratti sconsolato e un titolo che non lascia spazio a repliche: “L’Italia persa nel deserto". "I campioni d’Europa non andranno alla Coppa del Mondo in Qatar”. Sulla prima pagina di Marca, invece, campeggia una foto di Berardi con il volto sul terreno di gioco del Renzo Barbera: “La Macedonia del Nord fa la sorpresa, un gol al 92’ dell’ex Maiorca Trajkovski rompe tutti i pronostici”, titola il quotidiano spagnolo. Il Mundo Deportivo, invece, parla degli azzurri nel taglio basso: "Italia sbattuta fuori". Per AS è "Tragedia azzurra", mentre Sport titola: "L'Italia è fuori dal Mondiale". Chiellini: "Siamo delusi e distrutti. Italia presuntuosa? No"