Playoff Mondiali, il Marocco di Hakimi pareggia l'andata: 1-1 in Congo

KINSHASA (Congo) - Cinque finali, tra andata e ritorno, per assegnare i cinque posti disponibili per il prossimo mondiale di Qatar. In Africa gli spareggi mettono di fronte il Congo contro il Marocco e il primo atto termina 1-1. Si deciderà dunque tutto nel match di ritorno tra 5 giorni dopo 90' minuti di grande passione. Gli uomini di Cuper passano al 12' con Wissa, ma non resistono al ritorno di Hakimi e compagni che prima sbagliano un rigore con Mmaee e poi pareggiano all'83' con Tissoudali. Nel finale anche un'espulsione per il Congo con la doppia ammonizione a Ngonda.