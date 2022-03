Qatar 2022, infarto per l'arbitro Ovidiu Hategan

ARAD (Romania) - L'arbitro internazionale Ovidiu Hategan è stato colpito da un infarto domenica notte mentre si trovava nella sua abitazione ad Arad. Il fischietto rumeno (42 anni) ha sentito un forte dolore al petto poco dopo che aveva terminato il suo allenamento fisico quotidiano. È stato portato d'urgenza all'ospedale di Timisoara, dove è stato operato immediatamente. A tarda notte Hategan stava bene, ha parlato con la sua famiglia e il personale medico. Rimarrà in ospedale, sotto stretta sorveglianza, fino alla fine di questa settimana. Hategan è uno degli arbitri più apprezzati nel suo paese, una circostanza che lo ha portato ad essere nella lista degli arbitri internazionali selezionati per i prossimi Mondiali in Qatar dove, adesso, la sua presenza è in forse.